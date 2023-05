Fin de l’AG de la Coordination des Cadres de Rewmi : le compagnonnage avec Macky revu, puis focus sur 2024

La CCAR s'est félicité, soutient et encourage très chaleureusement, le Président Idrissa Seck, à la suite de sa démission de la fonction de Président du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), au nom des valeurs de courage, de solidarité et de son sens élevé de la préservation de l’intérêt vital, de la nation, qui ont été les déterminants fondamentaux, de son compagnonnage, avec le Président Macky Sall et la coalition BBY, dans un contexte particulièrement, difficile et éprouvant marqué, par la pandémie de la Covid-19, qui a considérablement bouleversé l’économie mondiale et malmené la stabilité de notre organisation institutionnelle, structurelle et même sociétale.



A ce propos, la CCAR salue également la décision, du Président Idrissa Seck, de briguer les suffrages des sénégalais, lors de la presidentielle de 2024, qui marque, s’il en était encore de besoin, sa ferme détermination et son engagement total, à se mettre au service exclusif, du peuple sénégalais, afin de produire le maximum de bienfaits, pour accroitre la qualité de vie des populations et inscrire résolument le pays, sur les rampes de la croissance économique et de la prospérité, pour chaque sénégalaise et chaque sénégalais, de l’intérieur, comme de la diaspora.



C’est pourquoi, la CCAR invite l’ensemble des démocrates du pays, ainsi que les militants se réclamant de la famille libérale, à se mobiliser résolument, autour du leadership incontestable du Président Idrissa SECK, et des compétences de cet homme d’Etat, pour préserver durablement l’héritage libéral et asseoir, dans la paix, la sécurité et la tranquillité publique, les conditions primordiales du développement économique et social , sur tout le territoire national.



La CCAR parraine également, la candidature du Président Idrissa Seck, en s' engageant, à lui fournir le maximum de parrains et de fonds, à déployer une bonne stratégie de communication, à lui élaborer un programme, à la hauteur de ses ambitions, pour le Sénégal. Une tournée nationale, permettra aussi, de communier avec le peuple, afin de l'élire Président de la république, au soir du 25 février 2024.



« La Ccar voudrait, enfin, appeler de vive voix, la classe politique sénégalaise, ainsi que les organisations de la société civile et de défense des droits de l’homme, à s’investir, aujourd’hui plus qu’hier, pour défendre les libertés publiques, bâtir et fortifier la résilience de notre commun vouloir de vie commune et sauvegarder notre pays, des risques de violence, qui pourraient menacer la stabilité légendaire de notre pays et écorner la belle image, de notre démocratie, sur la scène internationale. », Conclut la Coordination des Cadres de Rewmi.