Finale CAN 2019-Alassane Ndour: " Jom ak fiit, nioy tax nu gagné match bi..." (audio) Joint au téléphone par leral.net, l'ancien international sénégalais Alassane Ndour a livré les secrets pour l’Algérie en finale de Can 2019 le vendredi prochain. Selon lui, Sadio Mané et compagnie doivent s'armer de "jom et de fiit" pour venir à bout des Fennecs et ramener pour la première fois la coupe au Sénégal.

