Finale Coupe du Sénégal : le Casa Sports étrille Lusitana 3 à 0 et réalise un doublé Casa Sports impose son rythme dès l’entame du match et pose le pied sur le cuir. En face du tombeur de la Linguère, l’Etoile Lusitana essaie de faire jeu égal dans la possession. Mais poussé par un public venu nombreux, Casa Sports se transcende et domine sur tous les ballons. Et les Casaçais vont être récompensés de leur bonne entame de match. Sur un magnifique centre de Raymond Dieme Ndour, le capitaine Abdou Seydi reprend de la tête et trompe le gardien Mouhamed Seye (1-0, 19e mn).

Galvanisé par ce but, les verts se libèrent et maîtrisent leur sujet. Juste avant la pause, le passeur se transforme en buteur. L’excellent avant centre, Raymond Diemé Ndour reprend un centre millimétré et met le ballon hors de portée du gardien (2_0, 39e mn). Le break est fait pour le champion du Sénégal.



A la reprise, les Dakarois vont se faire surprendre par le virevoltant Raymond Diemé Ndour qui marque le troisième but de la rencontre sur un ballon récupérer juste à l’entrée de la surface (3_0, 46e mn). Les coéquipiers de Raymond Diédhiou, meilleur joueur de la finale, étaient supérieurs sur tous les plans face à une vaillante équipe de Lusitana.



Champion du Sénégal cette année, le Casa Sports réalise le double et conserve son titre de coupe du Sénégal. Une saison plus que réussie de la part des poulains d’Ansoumana Diadhiou. Après 1979, 2011 et 2021 le Casa Sports remporte donc face à Lusitana la 4e coupe du Sénégal de son histoire.



Mounirou MBENGUE

