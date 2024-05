Finale Coupe du roi : Al Hilal et Kalidou koulibaly privent Sadio Mané et CR7 du trophée Rédigé par leral.net le Samedi 1 Juin 2024 à 00:59 | | 0 commentaire(s)|

Ce vendredi, Al-Hilal de Kalidou Koulibaly a remporté la Coupe du Roi d'Arabie Saoudite en s'imposant en finale face à Al-Nassr de Cristiano Ronaldo et Sadio Mané (1-1, tab 5-4.)



Après un match serré qui s'est terminé sur un score de 1-1, les deux équipes se sont départagées aux tirs au but grâce à une belle parade de son gardien Yassine Bounou. Cristiano Ronaldo est resté inconsolable après cette défaite qui l'a privé d'un trophée.



Avec une saison qu’on peut qualifier de blanche, Al-Nassr n'a pas réussi à s'imposer face à la domination d'Al-Hilal, qui s'adjuge ce prestigieux trophée national pour la onzième fois de son histoire.

