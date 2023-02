Finale des Navétanes à Louga: Yankhoba Diattara, Ministre des Sports, parraine la phase départementale

Le Ministre des Sports, Yankhoba Diattara, était le parrain de la phase départementale des Navétanes à Louga. Présent à cette rencontre, le président du Conseil départemental de Louga, Amadou Mberry Sylla, a profité de l’occasion pour le remercier et témoigner de sa disponibilité au service du président de la République. Mberry Sylla est également revenu sur la distribution de lots de récompenses en guise d'appui aux équipes. Ainsi, il a été mis en jeu trois machines à coudre simples, une machine de broderie et autre de surfilage. Ce matériel offert, contribuera, dit-il, à la création d'emplois pour les membres des Associations sportives et culturelles de Louga, principalement composées de jeunes.