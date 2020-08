Financement de Macky Sall au Pr Seydi: "je n'ai bénéficié d'aucune faveur personnellement, il n'a fait que..." Le Pr Moussa Seydi explique les raisons du financement qu’il a obtenu du Chef de l’Etat Macky Sall : « l’eau s’infiltre partout, il y a eu neuf (9) départs de feu et que le bâtiment bouge…le bâtiment est dangereux et que les malades et les agents sont en danger »

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Août 2020 à 07:52 | | 0 commentaire(s)|

Interpellé par Baye Oumar Guèye de Sud FM, qui lui a demandé s’il n’avait pas bénéficié d’une faveur du Chef de l’Etat qui a décidé, la semaine dernière, d’octroyer un financement pour la construction du centre des maladies infectieuses, le Professeur Seydi Chef de ce service à Fann, s’est dit « obligé de dire la vérité au sujet du délabrement du service de ce centre ».

Selon Pr Seydi, dans les locaux de Fann, « l’eau s’infiltre partout, il y a eu 09 départs de feu et que le bâtiment bouge ». Des spécialistes lui ont même « dit que le bâtiment est dangereux et que les malades et les agents sont en danger.



Le chef du service des maladies infectieuses a révélé avoir trouvé « 1 million de dollars avec des partenaires pour rénover personnellement les locaux, après avoir « déposé un dossier à la BID qui a accepté de financer les travaux de rénovation».



Si l’on en croit le médecin, « le Président Macky Sall a juste accepté de compléter le financement » et que cela n’était à aucun cas « une faveur » qui lui a été faite personnellement.



