Financement de la protection sociale au Sénégal: Un taux de protection de 17 % enregistré au en Afrique

La délégation générale à la protection sociale, avec ses partenaires, a organisé le café de la protection sociale pour former et discuter autour des projets de financement de la protection sociale au Sénégal. Elle rappelle que le taux de protection sociale en Afrique s'élève à 17 %. D’après Mme Aminata Sow, déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, la délégation préconise d’avancer dans ses missions.