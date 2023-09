Financement de prestataires: Senelec et l'Ecobank signent une convention de 10 milliards de FCfa Rédigé par leral.net le Lundi 18 Septembre 2023 à 17:44 | | 0 commentaire(s)| Dans le but d'apporter leur soutien et d'amener la lumière dans tous les foyers sénégalais, la Senelec et l'Ecobank ont procédé ce lundi, à la signature d'une convention. Le Directeur général de la Senelec, Pape Demba Biteye, a souligné que les 10 milliards de francs CFA mis sur la table pour financer les prestataires de la Senelec. Ainsi, il a remercié par la même occasion Ecobank pour son accord.



