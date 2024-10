Financement de sa campagne: Ousmane Sonko fixe au moins 1 million aux ministres, Dg et autres

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Octobre 2024 à 11:45 | | 0 commentaire(s)|

Ousmane Sonko a lancé sa campagne avant l’heure. Dans un live hier, la tête de liste de Pastef a annoncé une «démonstration de force», ce samedi, au Dakar Arena, pour une cérémonie de levée de fonds de financement de sa campagne. Minimum de 1 million aux responsables dans les fonctions électives et nominatives. Et le reste selon leurs capacités.



Selon "Bes bi", il a par ailleurs indiqué qu’ils ont besoin de majorité qualifiée aux Législatives, pour pouvoir dérouler leur politique. Notamment, la reddition des comptes avec l’installation de la Haute cour de justice pour les anciens ministres qui seront visées par des poursuites judiciaires.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook