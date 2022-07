Financement douteux : l'inter-coalition Yewwi-Wallu pointée du doigt Habib Ndao, Coordonnateur de « Doomi Rewmi », évoque au-delà des discours, la tromperie et la supercherie des leaders de cette coalition Yewwi-Wallu. Il indique que lorsqu’il fera jour, les honnêtes citoyens, qui ont cru à leur profession de foi parfois fantaisistes sauront que certains membres éminents de la conférence des leaders de l’inter-coalition Yewwi-Wallu sont des brigands de grands chemins. Et, certains membres de cette coalition ne s’embarrassent d’aucune éthique dans la conquête du pouvoir.

Habib Ndao, Coordonnateur « Doomi Rewmi » se demande si les Sénégalais, particulièrement les journalistes, relais de l’opinion, ont pris le soin d’enquêter sur l’origine licite des ressources utilisées par la tête de liste de Dakar ? « Pour votre gouverne, sachez qu’un dossier nébuleux sur les conditions d’acquisition et de construction du centre commercial qui juxtapose Auchan Sacré Cœur, dont l’Etat détient les preuves a permis de disposer des fonds de campagne. Mais, personne n’en parle. Alors que cet espace était initialement destiné à une aire de jeu pour les jeunes de Sicap Mermoz-Sacré Cœur », révèle-t-il.



Ainsi, le conseil municipal de Mermoz Sacré-Cœur, sentant un parfum de corruption, avait même demandé des clarifications qui, jusqu’ici, n’ont jamais été fournies. Sur un autre registre, il indique que l’intransigeance et le rejet de la cause et des financements LGBT par le Président,a poussé ces lobbies à financer l’inter-coalition Yewwi-Wallu. Ils n’ont pas peur d’avoir leur appui, mais c'est pour sanctionner le régime Macky Sall d’avoir bloqué toute tentative de promotion de la cause LGBT.



Comble de l’ironie, recadre-t-il, peu de membres de la conférence des leaders de l’inter-coalition sont au courant de ces deals. D’après lui, demain, il fera jour et « And Samm Jikko Yi » s'en mordra les doigts.









