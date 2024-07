Financement du programme de résilience du système alimentaire : Le Fida et le Sénégal signent un accord de 27,8 millions d’euros

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2024 à 17:13 | | 0 commentaire(s)|

Selon le Fida, le programme devrait bénéficier à 600 000 personnes, notamment des petits producteurs et productrices, des petites industries transformatrices, des membres d'organisations de producteurs, et des micros, petites et moyennes entreprises agricoles. Le secteur agricole au Sénégal fait vivre 62% de la population rurale et emploie plus de 38% de la population active.



« Le FSRP est un programme global qui porte sur toutes les dimensions de la résilience aux chocs extérieurs et les différents aspects de l'insécurité alimentaire, de la production agricole, de la recherche, de la commercialisation, de l'élaboration de politiques publiques et du financement. Il s'agit d'un projet majeur pour le Gouvernement sénégalais car en tenant compte de ces différentes dimensions, il cible les causes profondes des crises alimentaires et aide à prévenir l'insécurité alimentaire à l'échelle régionale », a expliqué Matteo Marchisio, Directeur de pays du FIDA pour le Sénégal.



« Le financement du FIDA servira à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays, ainsi que la résilience des petits exploitants et exploitantes agricoles. Plus précisément, la contribution du Fodns sera utilisée pour renforcer la capacité des organisations de producteurs et de productrices d'adopter des pratiques et des technologies climatiquement rationnelles et agro-écologiques », a-t-il ajouté.



Dans un communiqué, le Fida explique que le but du FSRP est de renforcer la résilience des systèmes alimentaires, d'améliorer la durabilité et la faculté d'adaptation de la base productive de ces systèmes, et de faciliter l'intégration dans la région du marché des produits alimentaires. Le projet sera mis en œuvre à l'échelle nationale mais se concentrera principalement sur l'ouest et le sud du Sénégal, ainsi que la région des Niayes.



L'économie sénégalaise repose essentiellement sur l'agriculture. Mais bien qu'ayant le potentiel de remplacer les importations par la production locale, le pays demeure un importateur net de produits alimentaires du fait de la croissance démographique et de l'urbanisation, explique le communiqué.



Lequel ajoute que le programme est conforme aux trois objectifs stratégiques du programme d’options stratégiques pour le pays (COSOP) pour 2019-2024: i) augmenter durablement la production, la productivité et la rentabilité des exploitations familiales dans le cadre de filières modernisées; ii) renforcer les capacités professionnelles des acteurs des filières, notamment les organisations paysannes et les micro et petites entreprises rurales; iii) renforcer les partenariats nationaux et sous régionaux visant à reproduire des bonnes pratiques à plus grande échelle et à mettre en œuvre des politiques favorables aux plus pauvres dans les zones rurales.



Le FSRP contribue directement à la réalisation des objectifs de développement durable 1 (Pas de pauvreté), 2 (Faim « zéro »), 5 (Égalité entre les sexes), 8 (Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous), 12 (Établir des modes de consommation et de production durables), 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques) et 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs).



Depuis 1979, le FIDA a contribué au financement de 22 programmes et projets de développement rural au Sénégal, pour un investissement total de 1 378 millions d'USD, dont 397 millions d'USD versés par le Fonds. Ces programmes et projets ont directement bénéficié à 667 643 foyers ruraux.

Bassirou MBAYE







Source : Un accord de financement du Programme de résilience du système alimentaire (également appelé FSRP, son acronyme en anglais), a été récemment signé par le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le Gouvernement sénégalais, pour un montant total de 27,8 millions d'euros.Source : https://www.lejecos.com/Financement-du-programme-d...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook