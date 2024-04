Finances publiques : Le Sénégal obtient 324 milliards F CFA des partenaires techniques et financiers internationaux Le quotidien Walfadjri a révélé, dans son édition de ce vendredi, que l’État sénégalais devait accueillir une somme substantielle de 324 milliards de francs CFA, la semaine prochaine.

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Avril 2024 à 18:41

Selon le journal, cet argent, attendu à la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) dès mardi, provient de partenaires techniques et financiers internationaux.



Ce financement est destiné à pallier le déficit budgétaire du Sénégal. Le quotidien cite une « source autorisée » au sein de Walf qui indique que ces fonds « permettront aux nouvelles autorités de souffler un peu ».



Walfadjri relève qu'il est important de noter que le versement de ces financements avait été suspendu pendant les mois de janvier, février et mars, une période coïncidant avec une ambiance électorale particulièrement tendue au Sénégal.



