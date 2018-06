Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Fisillade aux Etats Unis: Deux rappeurs dont XXXTentacion tués par balles lundi Rédigé par leral.net le Mardi 19 Juin 2018 à 11:04 | | 0 commentaire(s)|

Le sulfureux rappeur américain XXXTentacion est mort dans une fusillade lundi en Floride, à l'âge de 20 ans. Dans la même journée un second rappeur, Jimmy Wopo, a été abattu à Pittsburgh.



Deux rappeurs américains prometteurs, XXXTentacion et Jimmy Wopo, ont été tués lundi 18 juin, tous deux par arme à feu, respectivement près de Miami et à Pittsburgh, ont annoncé la presse et la police américaine.



En Floride, le bureau du shérif du comté de Broward a indiqué que XXXTentacion, qui était âgé de 20 ans, s'était fait tirer dessus en plein jour, alors qu'il sortait de chez un concessionnaire de motos à Deerfield Beach, au nord de Miami. Il est décédé par la suite.



Deux hommes ont quitté les lieux dans un voiture SUV de couleur sombre. L'un d'entre eux avait auparavant ouvert le feu sur le rappeur dans le but possible de le voler.



Selon le site d'informations people TMZ, un appel téléphonique a été passé dans l'après-midi aux services de police pour signaler que deux assaillants portant des cagoules venaient de voler un sac Louis Vuitton du véhicule du rappeur.

Accusé de violences sur sa femme enceinte



XXXTentacion avait sorti son premier album en août 2017. Considéré comme l'un des fers de lance de la nouvelle génération du hip-hop américain, XXXTentacion a accédé à la célébrité en publiant ses morceaux sur la plateforme SoundCloud. Sa musique, très sombre et aux sonorités étouffées, évoquait souvent sa dépression et son passé de criminel. Son deuxième album, "?", a commencé numéro un au classement Billboard 200 lors de sa sortie en mars.



Le jeune musicien est né et a grandi à Plantation, en Floride. Il était au centre de polémiques en raison des violences dans lesquelles il était impliqué. Déjà condamné pour agression, il attendait notamment son procès dans une affaire où il était accusé d'avoir battu son ancienne petite amie, enceinte.



Ses morceaux avaient été retirés des playlists de Spotify, dans le cadre de la nouvelle politique éditoriale de la plateforme de streaming, qui entend ne plus mettre en avant les artistes ayant "fait quelque chose de particulièrement nocif ou haineux".



Jimmy Wopo, une étoile montante du rap à Pittsburgh



Dans la seconde affaire, le rappeur Jimmy Wopo est décédé après s'être fait tirer dessus par deux fois à Pittsburgh, annoncent le Pittsburgh Post-Gazette et les chaînes de télévision locales.



Le jeune homme, Travon Smart de son vrai nom, était âgé de 21 ans. Il était considéré comme une étoile montante du rap à Pittsburgh. Sa vidéo "Elm Street", de 2016, avait été vue plus de six millions de fois sur YouTube.







