Flagrants délits : un pêcheur épinglé avec 32 cornets de chanvre indien, écope de 15 jours de prison ferme…

C'est suite à une dénonciation anonyme faisant état d'un trafic intense de chanvre indien à la plage des Almadies, auprès des éléments de la brigade de recherches.



Dépêchés sur les lieux, ils ont appréhendé les prévenus. Fouillés, les gendarmes n'ont pu rien trouver par-devers eux. Par contre, ils ont trouvé à côté un sachet plastique de couleur bleue contenant 32 cornets de chanvre indien, qu'ils disent appartenir aux prévenus.



À noter que les co-prévenus dont Bassirou Lo et Aliou Sané n'ont pas comparu à la barre du Tribunal des Flagrants délits de Dakar et ont pu bénéficier d'une liberté provisoire.



À son tour, le prévenu comparaissant seul en l'absence de ses co-prévenus, dira qu'il était sur les lieux pour acheter du plomb afin de réparer les filets de sa pirogue. "Je ne suis pas un vendeur de drogue. Les pandores m'ont trouvé avec un seul cornet de Yamba. C'est dans la voiture qu'il mont montré un sachet bleu contenant des cornets de chanvre indien", se dédouane-t-il.



Prenant la parole, le représentant du ministère public a jugé nécessaire de disqualifier les faits en détention et usage de chanvre indien en lieu et place d'offre ou cession de drogue initialement retenue contre Babacar Ndiaye. Suffisant, pour le parquet de retenir une peine d'emprisonnement de 1 mois ferme.



Selon la défense, le mis en cause a évoqué les raisons qui l'ont poussé à être sur les lieux. Malheureusement, les éléments de la gendarmerie de la brigade de recherches n'ont pas trouvé de cornets de chanvre indien. Sur ce, il plaide la relaxe de son client au bénéfice du doute.



Finalement, le juge a disqualifié les faits en détention et usage de chanvre indien contre 15 jours ferme.

www.dakaractu.com

Babacar Ndiaye, Bassirou Lo et Aliou Sané ont été jugés ce vendredi 16 décembre 2021 par le tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des faits d'offre ou cession contre le 1er et détention et usage de chanvre indien contre les deux autres. Pour ces motifs, ils ont été condamnés à 15 jours de prison ferme.Source : https://www.dakaractu.com/Flagrants-delits-un-pech...