Fleuve Sénégal: Une dame meurt pour avoir tenté de secourir les talibés de son mari.

Samedi dans l’après-midi, alors que les températures étaient extrêmes, de nombreuses personnes se sont ruées vers les cours d’eau, à la recherche de fraîcheur. Deux talibés, accompagnés de la femme de leur maître coranique, faisaient partie de ceux qui recherchaient de la fraîcheur sur la rive gauche du fleuve Sénégal. Les deux talibés, âgés chacun de moins de 15 ans, se sont avancés loin dans l’eau. Pris par le courant, leurs cris ont commencé à inquiéter la femme de leur maître qui va plonger pour les sauver, raconte LeQuotidien.



Une fois dans l’eau, la dame disparaîtra à son tour. Mais finalement, l’un des talibés a été secouru par d’autres personnes. Mais il a fallu attendre hier, dimanche matin, pour retrouver les corps sans vie de la dame et du deuxième talibé. Des corps sans vie qui ont été remis aux sapeurs-pompiers de Pété, pour une inhumation prévue quelques heures plus tard dans la journée.



En conséquence de cela, des voix s’élèvent pour la mise en place de comités de veille afin d’éviter les nombreux cas de noyade, surtout avec la canicule qui règne depuis des semaines et qui fait que les gens ne peuvent pas s’empêcher de s’adonner à des baignades dans les cours d’eau.