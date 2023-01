Flop dans la vente des cartes de L’APR: Les enseignants républicains de Guédiawaye alertent Macky Sall

Inquiets de la démobilisation des militants de leur parti dans le processus de vente de cartes, les enseignants de l’Alliance Pour la République (Apr) du département de Guédiawaye sont montés au créneau pour demander à leur mentor de procéder à des changements à la base, mais aussi à leurs responsables de mouiller le maillot pour éviter une débâcle en 2024. «Nous lançons un cri du cœur à nos responsables locaux pour leur dire que l'heure n'est pas aux querelles, mais au travail dans l'unité pour reconquérir les bases perdues», a déclaré leur coordonnateur départemental Yaya Kane face à la presse. Il considère que «pour Guédiawaye, le Président Macky Sall doit procéder à une refonte totale du parti afin d’éviter un tsunami électoral en 2024. Tout compte fait, nous sommes toujours debout comme un seul homme pour défendre et hisser les idéaux de notre parti.»



Faisant le diagnostic de leur parti au plan local, Monsieur Kane qui s’est incliné devant la mémoire des accidentés de Kaffrine et de leur collègue de Ndiaffate s’inquiète de son devenir avec l’échec des opérations de vente des cartes. «L'heure est grave dans notre département, car la situation va de mal en pis. Tout monde avait cru qu'avec le processus de vente des cartes, les bases allaient s'animer. Mais tel n'est pas le cas. C'est l'inertie totale au niveau des structures. Cela est du à une démobilisation et une frustration des militants. Ce qui laisse le terrain libre à l'opposition incarnée par le maire de la Ville Ahmed Aidara, un incompétent qui n'a qu'un seul bilan : l'injure à la bouche. Donc, il faut que le Président Macky Sall prenne ses responsabilités avant qu’il ne soit trop tard.»



L'As