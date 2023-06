[Focus] Premiers cheveux blancs: une apparition qui décoiffe Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juin 2023 à 19:02 | | 0 commentaire(s)|

L’âge suscite une certaine anxiété chez la personne car il est un des indicateurs de la vieillesse. C’est pareil pour les cheveux blancs, annonciateurs d’un autre temps : le début du troisième âge. Plus on grandit et plus on vieillit. C’est dans l’ordre naturel des choses. Cependant, les cheveux gris peuvent faire leur apparition plutôt […] L’âge suscite une certaine anxiété chez la personne car il est un des indicateurs de la vieillesse. C’est pareil pour les cheveux blancs, annonciateurs d’un autre temps : le début du troisième âge. Plus on grandit et plus on vieillit. C’est dans l’ordre naturel des choses. Cependant, les cheveux gris peuvent faire leur apparition plutôt que prévu chamboulant ainsi toute une vie. Comme un cheveu dans la soupe ! Par Arame NDIAYE « J’ai subi pas mal de moqueries et certains me traitaient de vieille mamie », a révélé Khady Ngom. La femme de 28 ans confie mal vivre l’apparition de ses cheveux blancs. Une singularité à s’en arracher les cheveux. La femme de teint noir et à la taille moyenne se dit complexée à cause de ses cheveux à deux tons. Avec le temps, elle a appris à en faire fi. Cependant il suffit d’une petite remarque de ses proches pour lui hérisser le poil. La vendeuse en pharmacie essuie également quelques remarques dans son lieu de travail. « Les clients ne se concentrent que sur ma tête », révèle-t-elle peinée. Une situation difficile à gérer pour Khady Ngom. « C’est compliqué par rapport à mon âge. C’est comme si j’avais 50 ans », se désole-t-elle. Adama Sèye est une femme d’une trentaine d’années. Caissière dans une banque de la place, elle arbore des tresses naturelles. Mais il faut regarder de plus près pour voir quelques cheveux blancs rebelles contrastant avec ses cheveux d’ébène. La trentenaire affiche aujourd’hui fièrement cette singularité. Cependant, cela n’a pas toujours été le cas étant plus jeune. En effet, c’est quand elle a été au jardin d’enfants que la caissière de profession remarque, pour la première fois, l’apparition des cheveux blancs. « Cela me valait toujours des moqueries ou taquineries de la part de mes camarades. Ils me traitaient même de vieille », se souvient Adama Sèye. Daouda Diop a découvert ses cheveux blancs en peignant sa barbe. Le jeune de 27 ans voit quelques poils disgracieux qu’il inspecte sous toutes les coutures. « J’étais vraiment surpris surtout par rapport à mon âge », admet-il. Le vendeur de chaussures avoue avoir éprouvé une certaine gêne. « Je voyais venir les regards et quolibets de mes amis », explique-t-il. Pour fuir les railleries et remarques, le sieur a décidé de couper le mal à la racine en se teignant les cheveux et la barbe. Teinture, henné, des solutions pour couper le mal à la racine « J’ai remarqué l’apparition de mes premiers cheveux blancs à l’âge de 16 ans. J’étais à la fois surprise et choquée », se remémore Aminata Ndiaye. Á l’époque, la jeune femme ne cherche pas d’explications et essaie de les camoufler à tout prix. La femme de 31 ans essaie de les noircir en y mettant de la teinture. « J’ai remarqué que les cheveux blancs n’ont pas changé de couleur, alors que j’ai mis la teinture partout sur les cheveux », dit-elle avec une pointe d’amertume. Cependant avec le temps, la commerçante a décidé de ne plus retoucher ses cheveux poivre et sel. Ndèye Lo a aussi tenté la coloration pour se débarrasser de ses cheveux gris. Agée de 54 ans, la femme au teint clair a toujours redouté l’apparition des cheveux blancs. Mais elle n’a rien pu faire contre cette nature décoiffante. Si la couturière ne dissimule pas cela sous ses foulards parfaitement noués, elle confie avoir recours à la teinture. « J’utilise souvent cela afin d’avoir quelque chose d’uniforme et les faire disparaitre », avoue-t-elle. La teinture des cheveux et le henné peuvent aider à cacher l’apparition des cheveux blancs, en couvrant les cheveux blancs existants et en offrant une alternative temporaire. C’est ce que confirme Dr Hadi Hakim tout en expliquant que ce sont des solutions temporaires. Les teintures capillaires et le henné donnent ainsi aux cheveux une apparence plus jeune. Cependant, elles comportent des risques. « Les teintures capillaires contiennent souvent des produits chimiques qui peuvent être irritants pour la peau et pourraient endommager les cheveux à long terme », explique le dermatologue. Voiler à l’aide de perruques La teinture et le henné ne sont pas les seules alternatives. Le voile et les perruques peuvent s’avérer efficaces. Il y a deux ans, Seynabou Guèye remarque l’apparition de ses premiers cheveux blancs. Horrifiée et complètement paniquée devant le miroir, la trentenaire ne cessait de regarder sa chevelure. Mais le verdict était sans appel. Les cheveux blancs pointaient déjà le bout de leur nez. Une découverte à s’en arracher les cheveux. Seynabou Guèye décide naturellement de couper le mal à la racine. « Cela me dérangeait et je voulais les enlever coûte que coûte », se remémore-t-elle. Mais après les conseils de ses proches, la trentenaire décide de se raviser, car ils risquaient de se multiplier. Avec le temps, elle a appris à les aimer et à les accepter dans sa vie. « Ils ne me dérangent plus surtout que je porte le voile », avoue-t-elle avec un sourire en coin. Une manière efficace pour voiler ses cheveux gris. « J’arrive à cacher mes cheveux gris grâce au tissage et aux perruques », révèle Awa Guèye. Ces coiffures sont un moyen pour la comptable d’éviter les regards insistants. « J’essaie de les camoufler, car ce n’est pas très esthétique », dit-elle avec un sourire en coin. Une situation que la femme de 29 ans vit difficilement. Awa Guèye peine à assumer ses cheveux gris qui la « vieillissent avant l’heure ». Stress, hérédité, les « racines du mal » Seynabou Guèye a essayé de trouver des explications à cette apparition soudaine de cheveux blancs. « Cela peut être dû au stress, d’après les explications de mes proches », a fait savoir la trentenaire. Cependant ces explications semblent un peu trop tirer par les cheveux, d’après la jeune femme. « Je pense que cela dépend de chaque personne. Nous sommes tous uniques », relativise-t-elle. « J’ai commencé à apercevoir des cheveux blancs sur ma tête à l’âge de 18 ans », révèle Fatou Mbaye. Le choc passé, la jeune femme se renseigne auprès de son grand-frère. « Il a aussi commencé à avoir des cheveux gris à cet âge, de même que le plus jeune de mes oncles », confie-t-elle. La comptable apprend par la suite que l’apparition des cheveux gris est une affaire de famille. « Ma grand-mère me dit que c’est génétique puisqu’elle les a aussi eus à bas-âge. Mon père n’avait presque plus de cheveux noirs à son cinquantième anniversaire », renchérit-elle. Assumer sans stress ni chichi Rougui Lèye a toujours rêvé d’avoir des cheveux blancs comme Aminata Niane, ancienne directrice de l’Apix. La femme de 41 ans voit cela devenir réalité plus tôt que prévu à l’âge de 26 ans. « C’était vraiment intrigant d’autant plus que je suis la cadette de ma famille », souligne-t-elle. Cependant, cela ne dérange point la jeune femme qui refuse de faire recours à la teinture. « J’ai commencé à avoir quelques cheveux blancs à l’âge de 15 ans, ensuite à 20 ans, j’ai eu une petite touffe et cela s’est généralisé à l’âge de 30 ans. Je me suis ainsi retrouvée avec des cheveux poivre et sel », narre Fatou Matar Diop. Une apparition qui n’a jamais dérangé la quinquagénaire. « J’ai préféré garder mes cheveux au naturel et avec le temps c’est devenu une mode », relativise la femme à la peau d’ébène. Un signe de maturité en islam, selon imam Makhtar Ndiaye L’apparition des cheveux gris est signe de maturité en islam, selon imam Makhtar Ndiaye. C’est pourquoi le prophète Mohamed (Psl) interdit à un musulman d’arracher ou de raser ses cheveux blancs. Les cheveux blancs constituent chez le musulman une lumière au jour dernier. « L’islam interdit également à un musulman de teindre ses cheveux blancs en noir », renseigne le prêcheur. Néanmoins, il peut les teindre avec du henné comme l’a recommandé la Sunna prophétique. ………………………………… DR HADI HAKIM, DERMATOLOGUE « Les cheveux blancs sont un aspect naturel et normal du processus de vieillissement » Quel est l’âge moyen du passage aux cheveux grisonnants ? L’apparition des cheveux blancs est liée à l’âge. En règle générale, les premiers cheveux blancs apparaissent entre 30 et 40 ans, mais cela peut varier considérablement d’une personne à l’autre. Certaines personnes peuvent commencer à avoir des cheveux blancs dès leur adolescence, tandis que d’autres peuvent ne pas en avoir avant leur cinquantaine ou leur soixantaine. C’est un processus naturel qui fait partie du vieillissement. Elle est causée par une diminution de la production de mélanine, le pigment qui donne aux cheveux leur couleur. Les cheveux deviennent progressivement plus clairs à mesure que la production de mélanine diminue, jusqu’à ce qu’ils soient complètement blancs. Il est important de noter que l’apparition des cheveux blancs peut également être influencée par un certain nombre de facteurs. Qu’est-ce qui peut être à l’origine de l’apparition précoce de cheveux blancs ? L’apparition précoce des cheveux blancs chez certaines personnes peut être due à des facteurs héréditaires. Cependant, d’autres facteurs peuvent également contribuer à l’apparition précoce des cheveux blancs chez certaines personnes. Par exemple, des facteurs environnementaux tels que le stress, les maladies chroniques, la carence en vitamines et en minéraux, l’exposition à des produits chimiques, l’abus de drogues et d’alcool peuvent tous affecter la production de mélanine dans les follicules pileux. Dans certains cas, l’apparition précoce des cheveux blancs peut être associée à des maladies auto-immunes telles que le vitiligo, qui provoque la perte de pigmentation de la peau et des cheveux. D’autres conditions médicales telles que le syndrome de Werner, le syndrome de Down et la maladie de Biermer peuvent également être associées à une perte prématurée de pigmentation des cheveux. Dans l’ensemble, il est important de noter que l’apparition précoce des cheveux blancs peut être influencée par une combinaison de facteurs héréditaires et environnementaux, et peut varier considérablement d’une personne à l’autre. Comment donc l’individu doit-il vivre avec cela ? L’apparition des cheveux blancs est un processus naturel et inévitable lié à l’âge. Bien que cela puisse être une source de préoccupation ou d’inquiétude pour certaines personnes, il est important de se rappeler que les cheveux blancs sont un signe de maturité et d’expérience. Les cheveux blancs sont un aspect naturel et normal du processus de vieillissement. En apprenant à accepter et à célébrer votre apparence naturelle, vous pouvez vous sentir plus confiant et plus à l’aise avec vos cheveux blancs. C’est normal de se sentir un peu mal à l’aise ou préoccupé lorsque les cheveux blancs apparaissent pour la première fois. Il est important de prendre le temps d’accepter ce changement et de comprendre que cela fait partie du processus de vieillissement. Les cheveux blancs ne sont pas un signe de vieillissement ou de perte de beauté, mais plutôt un signe de maturité et d’expérience. En fin de compte, il est primordial de se rappeler que vous êtes beau ou belle tel que vous êtes, avec ou sans cheveux blancs, d’apprendre à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes et vous vous sentirez plus confiant et plus heureux.



