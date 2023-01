Foire Internationale de Kaolack : La septième édition se tiendra du 25 janvier au 10 février La septième édition de la Foire internationale de Kaolack (FIKA) se tiendra du 25 janvier au 10 février prochains au parc des expositions de ladite ville, a appris l’APS, mardi, du président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Kaolack (CCIAK), Serigne Mboup.

La Guinée-Bissau est le «pays invité d’honneur» de la FIKA 2023, a-t-il annoncé lors d’une réunion de préparation de l’événement. La cérémonie officielle de la septième édition de cette rencontre commerciale est prévue vendredi 27 janvier, à l’esplanade du Cœur de ville de Kaolack, sur le thème : «Sécurité d’une souveraineté alimentaire et contexte économique global : l’urgence d’une résilience des terroirs».



«Cette manifestation commerciale, qui a pour objectif de promouvoir le développement économique et social de notre région, s’affirme d’année en année comme un événement international majeur», a souligné Serigne Mboup, également de Kaolack.



Il estime que «la FIKA, lancée en 2016 par la CCIAK et la Chambre des métiers de Kaolack, a pleinement rempli sa mission de rendez-vous commercial d’envergure du continent». Selon lui, les organisateurs de la Foire internationale de Kaolack ont reçu, lors de l’édition 2022, la visite de plus de 300.000 personnes.

