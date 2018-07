Foire : Un car Ndiaga Ndiaye fonce et met en miettes un taxi La route de foire continue à être la foire aux accidents, aux fous du volant et chauffards de toute sorte. Comme le cofirme cet accident survenu hier en face foire avec un car Ndiaga Ndiaye qui n’avait plus de frein qui a finalement foncé droit sur un taxi pour le démolir. Heureusement, il n’y a pas eu de blessés.



