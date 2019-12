Foire de Dakar : la 28ème édition s’ouvre demain jusqu’au 22 décembre La 28ème édition de la Foire internationale de Dakar démarre demain 5 décembre et durera jusqu’à 22 décembre prochain. Toutefois, les travaux d’installation des différents pavillons et stands sont loin d’être terminés, notamment au pavillon orange. Plusieurs pays étrangers et plus d'une centaine d’exposants sont attendus à l'édition de cette année dont le thème est :"industrialisation et transfert de technologie: enjeux et perspectives en Afrique de l'Ouest".

