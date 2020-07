Fonds Force Covid-19. Un scandale à 500 millions éclabousse le sous-comité cinéma et audiovisuel créatif

Jeudi 16 Juillet 2020

Le journal Lii Quotidien a fait une grosse révélation sur l’argent qui a été remis au secteur des Arts et de la culture. Selon nos confrères plus d'un milliard a été remis à ledit secteur dans le cadre du Fonds Force Covid-19. Mais, un scandale éclabousse le sous-comité cinéma et audiovisuel créatif.



A en croire les infos du journal repris par Seneweb, les 500 millions destinés à ce sous-comité sont accaparés par les structures françaises. Il s'agit, « de groupes "parrainés" par l'Institut français de Dakar où des sociétés françaises se sont taillées la part du lion. Environ 449 bénéficiaires, dont 357 travailleurs intermittents et 92 entreprises et associations, devraient bénéficier de cet appui financier. Les structures sénégalaises devant se contenter de miettes ».



