Fonds de développement des cultures urbaines : 90,5 millions F Cfa distribués à 29 bénéficiaires

Le ministre de la Culture et du Patrimoine Historique Aliou Sow a remis vendredi des chèques aux 29 bénéficiaires du sixième appel du Fonds de développement des cultures urbaines (FDCU) pour un montant global de 90,5 millions de francs CFA. ‘’Ce 6ème appel à projet du FDCU a enregistré un dépôt de 533 projets et […] Le ministre de la Culture et du Patrimoine Historique Aliou Sow a remis vendredi des chèques aux 29 bénéficiaires du sixième appel du Fonds de développement des cultures urbaines (FDCU) pour un montant global de 90,5 millions de francs CFA. ‘’Ce 6ème appel à projet du FDCU a enregistré un dépôt de 533 projets et a permis de retenir, après délibération du comité, 165 bénéficiaires pour un montant de 85,5 millions de Fcfa’’, a expliqué Aliou Sow lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à la Maison de la culture Douta Seck, en présence d’acteurs du secteur, de la directrice des arts Ndèye Khoudia Diagne et de la représentante des acteurs des cultures urbaines; Gacirah Diagne. Le ministre a exhorté les acteurs à mettre sur pied ‘’l’organisation d’un grand festival des cultures urbaines de dimension mondial’’. La représentante des acteurs des cultures urbaines Gacirah Diagne a appelé à une ‘’responsabilité partagée’’ concernant ce financement. ‘’Il est important de faire les choses sérieusement, d’être transparent’’, a-t-elle dit, soutenant que ‘’quand on vous confie une subvention, il faut savoir la mettre là où il faut et mener l’activité à bien’’. De 300 millions de Fcfa en 2017 lors de sa création en marge d’une audience avec le chef de l’Etat, le coût global du Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives (FDCUIC) est passé à 1 milliard en 2023. L’annonce de cette augmentation a été faite le 25 décembre dernier après une rencontre avec le président Macky Sall. Ce fonds est destiné à investir dans la créativité pour l’employabilité des jeunes, le FDCU appuie les acteurs des cultures urbaines dans la structuration de leur projet, la production culturelle et l’évènementiel. ‘’Les cultures urbaines ont contribué à promouvoir l’éclosion et la diversité, offrant des opportunités à des jeunes de diverses régions du Sénégal. Entre 2017 et 2022, ce fonds a permis de financer en moyenne 116 projets par an, avec une croissance d’au moins 33% par année’’, a déclaré le ministre de la Culture et du Patrimoine Historique. ‘’Cela témoigne du dynamisme des acteurs des cultures urbaines’’, a-t-il souligné. La cérémonie a enregistré la prestation de la slameuse Samira Fall. Des interventions, sous formes d’échanges et de question-réponses, ont également rythmé cette rencontre entre les acteurs des cultures urbaines et le ministre Aliou Sow. APS



Source : https://lesoleil.sn/fonds-de-developpement-des-cul...

