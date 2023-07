Foorball / Mercato OM : Ismaïla Sarr rejoint officiellement Marseille

D’après l’information relayée par Le Grand "Panel", Ismaïla Sarr s’engage pour cinq ans à l’OM. Le Sénégalais de 25 ans rejoint Marseille pour 13 millions d'Euros, hors bonus. Après un an en Championship, Ismaïla Sarr et l’OM tenteront de retrouver ensemble l’Europe.



C’est la seconde recrue offensive après Pierre Emerick Aubameyang, en attendant l’arrivée possible d’Iliman Ndiaye…



Si le montant de l’opération devrait se situer aux alentours de 11 millions d’euros, Ismaïla Sarr va ainsi apporter sa vitesse, sa percussion et surtout, de la profondeur au jeu olympien.



Ailier droit polyvalent, capable d’évoluer à gauche ou en pointe, le buteur de 25 ans représente alors un atout de taille pour Marcelino. Avec son expérience du championnat de France, le joueur des Lions de la Teranga ne devrait, par ailleurs, avoir aucun mal pour s’adapter à son nouvel environnement. Il se serait engagé pour les cinq prochaines années sur la Canebière, indique le quotidien LGP.



Auteur d’une dernière saison convaincante en Championship, Sarr avait inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives, en 39 matches sous le maillot de Watford.