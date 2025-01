Foot/L1: Habib Beye nommé entraîneur de Rennes jusqu'à la fin de la saison (club)

Le club de football de Rennes a annoncé jeudi l'arrivée d'Habib Beye au poste d'entraîneur, jusqu'à la fin de la saison, quelques minutes après avoir annoncé le départ de l'Argentin Jorge Sampaoli qui occupait le poste jusqu'alors.



Ancien joueur de Strasbourg et de Marseille et ancien entraîneur du Red Star, qu'il a fait monter en Ligue 2 la saison passée, Beye devra "recréer une dynamique sportive positive" dans un club actuellement 16e de Ligue 1 et barragiste virtuel.