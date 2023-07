Football-Bayern : le groupe convoqué pour la pré-saison avec Sadio Mané et Bouna Sarr Quelques jours après avoir remporté son premier match amical de pré-saison, sur le score fleuve de 27 buts à 0 face à un club de 9e division allemande, Rottach-Egern, le Bayern Munich a officiellement annoncé le groupe pour la tournée au Japon.

Le club allemand a sélectionné 27 joueurs dont les sénégalais Sadio Mané et Bouna Sarr pour son déplacement. Même s’il est fréquemment annoncé sur le départ du côté de l’Arabie Saoudite, Sadio Mané figure dans le groupe du Bayern Munich pour la pré saison.



D’après Wiwsport, le Lion a été convoqué par Thomas Tuchel qui semble vouloir conserver le joueur. Cependant, il y a des rumeurs suggérant un accord avec Al Nassr qui pourrait mettre fin à son séjour à Bavière.



Pour cette tournée en Asie, le coach allemand a également appelé Bouna Sarr. Le latéral sera présent et tentera d’impressionner son entraîneur pour lui donner plus de temps de jeu



