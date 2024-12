Football-CAF Awards 2024 : le onze type africain, avec Kalidou Koulibaly Rédigé par leral.net le Lundi 16 Décembre 2024 à 22:39 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-La Confédération africaine de football (CAF) a révélé son onze type africain de l'année 2024 lors d'une cérémonie au Palais des Congrès du Movenpick à Marrakech. Parmi les joueurs sélectionnés, Kalidou Koulibaly est le seul représentant du Sénégal. Il forme une défense à trois aux côtés de Chancel Mbemba et Achraf Hakimi, avec André Onana dans les buts. Au milieu de terrain, on retrouve Mohammed Kudus, Sofyan Amrabat, Franck Kessié et Yves Bissouma, tandis que l'attaque est dirigée par Mohamed Salah, Victor Osimhen et Ademola Lookman, trois figures emblématiques des grands championnats européens. Cette équipe, selon la CAF, incarne la richesse et la diversité du football africain. Cependant, les absences de Serhou Guirassy et de Ronwen Williams ne manqueront pas de susciter des débats. Malgré leurs performances exceptionnelles cette saison, les deux joueurs ne figurent pas dans le XI africain de l'année. https://x.com/CAF_Online/status/1868743548796879023?t=P8-mBbdUOs7zFgGYzV-A3Q&s=19



Source : https://x.com/CAF_Online/status/1868743548796879023?t=P8-mBbdUOs7zFgGYzV-A3Q&s=19Source : https://www.xalimasn.com/football-caf-awards-2024-...

