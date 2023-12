Football-CAN 2023: face à une forte demande, la CAF annonce des quotas pour la couverture médiatique APS – La Confédération africaine de football (CAF) a prévu des « quotas » après avoir reçu plus de 5000 demandes d’accréditation pour la couverture médiatique de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) prévue à partir de janvier en Côte d’Ivoire. L’instance dirigeante du football africain a fait cette annonce dans un communiqué rendu public, samedi.

La Confédération africaine de football (CAF) a déclaré avoir »reçu plus de 5 000 demandes d’accréditation des médias pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023, soit plus de 90% de plus que l’édition 2021 au Cameroun ».



Le processus d’accréditation qui s’est achevé a regroupé les demandes de plus de »70 nationalités » qui se sont portées candidates pour couvrir le plus « grand événement africain ».

Face à cette forte demande, la CAF estime qu’il est nécessaire de mettre en place des quotas pour tous les pays.



Elle a prévu de faire la répartition des quotas comme suit : 30% au pays hôte, la Côte d’Ivoire, 35% aux pays participants, 10% pour les voisins et 25% pour le reste du monde.



La CAF fait savoir qu’elle »travaille actuellement en étroite collaboration avec toutes les associations membres afin d’assurer une représentation équitable dans l’attribution des quotas de chaque pays ». Elle ajoute que »la priorité est également donnée aux agences ».



L’instance dirigeante annonce aussi vouloir »introduire de nouvelles directives pour les non-détenteurs de droits et appliquera des restrictions sur les tournages et autres activités » pour protéger les médias détenteurs de droits.



