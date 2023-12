Football / CAN 2023 : les assurances Aliou Cissé donne sur la disponibilité des joueurs à l’infirmerie APS – Le sélectionneur des Lions Aliou Cissé a assuré, vendredi, que Idrissa Gana Gueye, Nampalys Mendy et Boulaye Dia, des joueurs blessés récemment, seront disponibles avant le 15 janvier, jour du match du Sénégal contre la Gambie, le premier que les Lions joueront à la prochaine Coupe d’Afrique des nations de football en Côte d’Ivoire, prévue à partir du 15 janvier.

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Décembre 2023 à 18:04 | | 0 commentaire(s)|

‘’Nos médecins ont été en rapport avec les médecins du club de Boulaye Dia depuis sa blessure. Il ne sera pas certes disponible pour lundi ou mardi, mais notre premier match contre la Gambie, il sera opérationnel’’, a-t-il dit lors de la publication de la liste des 27 joueurs sénégalais sélectionnés pour la CAN 2023.



Gana Gueye d’Everton (Premier League anglaise), Nampalys Mendy de Lens (Ligue 1 française), Youssouf Sabaly de Betis Séville (Liga espagnole) et Boulaye Dia de Salernitana en série A italienne, se sont blessés avec leur club.



Selon lui,’’ il n’y a pas de risque. Si Boulaye est là, c’est qu’il est prêt. C’est un garçon qui a toujours été honnête avec l’équipe du Sénégal et qui n’a jamais triché. S’il dit qu’il est prêt pour arborer le maillot du Sénégal, je n’ai aucun doute’’.



Aliou Cissé a précisé que l’attaquant de vingt-sept ans va ‘’commencer ses soins en Italie pour venir les terminer’’ au Sénégal où l’équipe va se regrouper avant de s’envoler pour Yamoussoukro.



‘’Si Nampalys Mendy et Gana Gueye sont sur la liste, c’est que nous sommes sûrs et certains de les récupérer avant de quitter le Sénégal. Je sais qu’ils ne seront pas loin d’être prêts pour le premier match. Nous avons espoir que l’ensemble du groupe sera prêt pour pouvoir partir’’, a-t-il rassuré.



‘’Quand Youssouf Sabaly me dit qu’il est prêt, je n’ai pas de doute. Il y a de la confiance entre les joueurs et moi’’, a-t-il dit.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook