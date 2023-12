Football : CAn 2023 une compétition parmi les plus relevées de l'histoire Le Témoin- La coupe d’Afrique des nations va bientôt démarrer en Côte d’Ivoire. Les Lions, champions sortants, vont crânement défendre leur trophée et tenter de le conserver. Ce qui fait qu’ils seront très attendus pour une compétition qui sera très relevée.

Les Lions pourront-ils remporter la Can 2023? C’est dans les cordes de cette génération de talentueux joueurs. Comme leurs prédécesseurs, le groupe du coach Aliou Cissé contient un potentiel énorme de joueurs polyvalents. Ce trésor de joueurs interchangeables lui a permis, lors de la dernière Can du Cameroun dans un contexte de pandémie mondiale du Covid 19, de gérer la phase de groupe avant de récupérer en cours de match tous ses titulaires.



Pour cette présente Can, les Lions seront très attendus, surtout qu’ils portent les habits de favoris. Lors de la Can 2019 et même de 2017, les costumes de favoris des Lions étaient vraisemblablement trop amples. Avec des statistiques record et un classement FIFA qui lui étaient favorables, les Lions avaient vu le trophée leur passer sous le nez. Pour ce présent tournoi, tous les matchs des Lions, qui se joueront à Yamoussoukro, constituent des derbys. Que ce soit avec la Gambie, la Guinée et le Cameroun.



Can gagnée successivement : l’exception égyptienne



Dans l’histoire de la coupe d’Afrique des nations de football, raressont les pays qui ont remporté successivement le trophée. De 1957 à nos jours, seule l’Égypte a réussi cette prouesse de gagnertroisfois de suite une Can (2006, 2008, 2010). A part cette exception des pharaons, d’autres pays se sont illustrés dans cette compétition pour avoir remporté au moins deux fois de suite le prestigieux trophée continental.



Il s’agit, hormis encore l’Égypte (1957 et 1959), du Ghana (1963, 1965) et le Cameroun (2000, 2002).A part ces pays, aucun autre n’a réussi la phase de deux. C’est pourquoi le Sénégal sera très attendu lors de ce tournoi. Côte d’Ivoire 2023 risque d’emporter avec elle une génération de talentueux joueurs.



En effet, dans tous les comportements de jeu des Lions, il y a un trentenaire. Et cette génération de joueurs que sont : Kalidou Koulibaly, Gana Gueye, Namphalis Mendy, Cheikhou Kouyaté, Édouard Mendy, Sadio Mane risque de procéder à leur dernière Can pour avoir tous dépassé la barre des 30 ans. Ils voudraient sans doute terminer leur carrière internationale par un trophée. Mais cela ne sera pas de tout repos d’autant qu’ils seront très attendus.



Une Can relevée



Cette compétition pourrait être des plus relevées de l’histoire du foot africain. Pour la première fois, l’équipe championne d’Afrique n’est pas celle qui dirige le peloton de tête dans le classement mensuel de la FIFA.



En effet, le Maroc, depuis sa brillante participation à la dernière coupe du monde auréolée d’une place de demi-finaliste historique, caracole en tête de ce classement. Ce qui signifie qu’il fait partie des favoris incontournables de cette course vers le titre continental.



A côté du Maroc, il y a les Lions du Sénégal mais aussi le pays organisateur, la Cote d’Ivoire. Les Éléphants ont eu à remporter la Can en 1992 au Sénégal mais aussi en 2015 en Guinée Équatoriale.



Si les Lions arrivent à faire un doublé en terre ivoirienne, ce serait une excellente réponse aux ivoiriens qui n’ont cessé de chambrer les «gorguis» pour être venus remporter le trophée continental à Dakar.



Parmi les favoris figure aussi en bonne place l’Algérie, championne d’Afrique dernièrement en 2019 en Égypte. Elle a battu en amical le Sénégal au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio (1- 0). Elle fait partie des grands favoris du tournoi. Avec une pléiade de joueurs plus talentueux les uns des autres, la Can 2023 en terre ivoirienne pourrait être la plus relevée de l’histoire. Des attaquants qui évoluent dansle championnat allemand à ceux qui sont en Angleterre, en France, Italie et même en Arabie Saoudite, tous seront présents à Abidjan.



