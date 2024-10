Football-Classement Mondial FIFA/Octobre : le Sénégal (20e) et le Maroc (13e) gagnent une place, le top 6 reste inchangé Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Octobre 2024 à 23:12 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Fort de ses deux victoires lors des 3e et 4e journées des qualifications pour la CAN 2025 lors de sa double confrontation face au Malawi (4-0, 0-1), le Sénégal grimpe au classement mondial FIFA du mois d’Octobre. Le classement a été actualisé à l’occasion de cette trêve internationale. Le top 6 reste inchangé, (Argentine, France, […] XALIMANEWS-Fort de ses deux victoires lors des 3e et 4e journées des qualifications pour la CAN 2025 lors de sa double confrontation face au Malawi (4-0, 0-1), le Sénégal grimpe au classement mondial FIFA du mois d’Octobre. Le classement a été actualisé à l’occasion de cette trêve internationale. Le top 6 reste inchangé, (Argentine, France, Espagne, Angleterre, Brésil et Belgique), tandis que le Portugal et l’Italie progressent chacune d’une place. En revanche, les Pays-Bas et la Colombie reculent d’uene position. Après avoir occupé la 21e place au précédent classement, les Lions de la Teranga, dirigés désormais par Pape Thiaw en intérim après le départ d’Aliou Cissé, font un bond d’une place et se hissent à la 20e position. Ils conservent leur statut de deuxième équipe africaine, derrière le Maroc, qui maintient sa 18e place. Le Maroc, toujours au centre de l’attention, progresse d’une place grâce à ses deux solides performances contre la République centrafricaine. La plus grande progression dans le top 10 africain revient à l’Algérie, qui grimpe de quatre places. En revanche, la Tunisie subit une chute importante de 11 places après ses deux résultats décevants face aux Comores.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/football-classement-mondi...

