Football-Côte D’ivoire-Mali : Quand la pluie met fin à un match très engagé Voilà une scène qui a de quoi inquiéter à quatre mois du coup d’envoi de la CAN 2023. En raison des fortes intempéries qui ont rendu le terrain impraticable, le match amical entre la Côte d’Ivoire, futur pays-hôte, et le Mali, a dû être définitivement interrompu à la mi-temps ce mardi au Stade Olympique d’Ebimpé. Le score était de 0- 0. A

l’issue d’un début de partie très disputé, derby oblige, les Eléphants avaient eu l’opportunité de prendre les devants. Mais Haller avait gâché un caviar d’Hamed Traoré en l’envoyant sur le poteau. Un raté qui aurait pu être lourd de conséquences car la réaction malienne ne tardait pas.



A trois reprises, Ibrahima Koné avait ainsi la balle du 1-0 au bout du pied. Mais l’attaquant d’Almeria cafouillait sa reprise dans la surface, puis expédiait sa tête nettement à côté, avant de tirer sur Yahia Fofana alors qu’il se trouvait de toute façon en position de hors-jeu



La pluie a eu raison du derby



Au retour des vestiaires, sous des trombes d’eau et alors que le système de drainage de la pelouse connaissait de gros soucis, le corps arbitral décidait finalement, après de longues minutes de discus sions, d’interrompre définitivement ce derby, l’état du terrain ne permettant plus de garantir l’intégrité physique des 22 acteurs. Un couac organisationnel forcément préoccupant à l’approche de la CAN, qui plus est dans un stade flambant neuf et pressenti pour accueillir la finale…



Pour rappel, la compétition initialement prévue en juin-juillet 2023 a justement été décalée du 13 janvier 2024 au 11 février 2024 afin d’éviter de coïncider avec la saison des pluies.

Sud Quotidien



