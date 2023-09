Football-Deuxième galop des lions à Diamniadio : 24 joueurs présents, seul Formose Mendy manque à l'appel En direction de la rencontre face à l’Algérie en amical à Diamniadio,les Lions du Sénégal étaient hier à l’annexe du stade Me Abdoulaye Wade, pour unsecond galop d’entraînement qui a enregistré la présence de 24 joueurs.Blessé le week-end dernier avec son club, Lorient Formose Mendy manque à l’appel.

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Septembre 2023 à 10:47 | | 0 commentaire(s)|

Selon « L’As », les premiers actes de la stratégie liée aux plans de jeu d’Aliou Cissé ont été posés, avec un accent mis sur le travail offensif. Dans le cadre de la préparation de la rencontre face à l’Algérie le 12 septembre prochain, l'équipe nationale du Sénégal a fait son second galop d'entraînement hier à l’annexe du stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Pour cette séance du jour, Aliou Cissé a compté sur l’ensemble de son effectif à l’exception du défenseur de Lorient Formose Mendy, blessé avec son club le week-end dernier. En ce concerne le reste du groupe, le travail s’est déroulé en 3 étapes avec un accent particulier mis sur la préparation physique. Il s'en est suivi deux exercices dont l’un sur la maîtrise et le contrôle des passes dans un espace réduit et l’autre sur le travail devant les buts, dans le cadre de la mise en place des plans de jeu. Il s’est ainsi agi de l’installation d’automatismes liés à la rapidité et au travail technique offensif dans le dernier tiers.



« L’As » rajoute que pendant plus d’un tour d’horloge, les joueurs se sont donnés à fond pour mieux aborder la rencontre face aux Fennecs d’Algérie. Avant la fin de la séance du jour, une opposition entre deux équipes a été élaborée par le technicien sénégalais, ou dans l’entrejeu, le trio Gana Guèye, Pathé Ciss et Pape Matar Sarr ont été mis ensemble.



En défense, la paire Kalidou Koulibaly et Abdoulaye Seck commence à se dessiner. Sûrement, les deux hommes vont former la charnière pour contenir les assauts des attaquants algériens. A noter que la troisième séance d'entraînement est prévue ce mercredi, toujours à l’annexe du stade Abdoulaye Wade, mais cette fois à huis clos.



