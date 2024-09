Football / Diffusion de la Ligue des Champions : Comment suivre l’intégralité de la compétition en Afrique ? Le coup d’envoi de la saison 2024-2025 de la Ligue des Champions a été donné, ce mardi 17 septembre 2024, avec la première journée de cette nouvelle formule, malheureusement les abonnés canal + Afrique, de nombreux abonnés, se sont insurgés contre la non diffusion des différents matchs. Voici comment suivre les matchs de vos clubs préférés.



Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Septembre 2024

A titre d’explication, une source interne contactée par la rédaction du media "Ami Sportif", a fait savoir que Canal+ n'a malheureusement pas obtenu les droits de diffusion complets de la compétition cette année pour l'Afrique subsaharienne.



Une nouvelle alternative pour suivre les matchs

Les abonnés de Canal+ Afrique pourront tout de même suivre leurs stars favorites telles que Jude Bellingham, Mbappé, Vinicius, ou encore Erling Haaland, grâce à une alternative qui leur permet d'accéder aux matchs de la Ligue des Champions.



En effet, il est possible de suivre les rencontres via les chaînes Supersport (bouquet DSTV English Plus), accessibles à travers une option additionnelle.



