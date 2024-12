Football-Ligue 1 France : les dessous de l’échec entre Habib Beye et le FC Nantes Rédigé par leral.net le Mardi 24 Décembre 2024 à 19:35 | | 0 commentaire(s)|

Malgré des négociations avancées, le projet de recrutement de Habib Beye par le FC Nantes a échoué en raison de contraintes budgétaires et de difficultés à constituer un staff. L'incertitude autour du projet a finalement refroidi Beye, qui a décidé de se retirer, mettant fin à un rapprochement prometteur. Il y a quelques jours, le FC Nantes a franchi un pas décisif dans sa quête pour recruter Habib Beye. Cependant, ce dossier a capoté lors de la phase finale, après que les dirigeants du club aient décidé de ne pas concrétiser l'accord initial avec le technicien sénégalais de 47 ans. Si le club a évoqué des raisons telles que l'incapacité de constituer un staff complet, d'autres facteurs sous-jacents expliquent cet échec. Dans le but de redonner un élan au FC Nantes, actuellement 14e de Ligue 1 avec seulement 14 points après 15 journées (3 victoires, 5 nuls et 7 défaites), la direction des Canaris s'etait tourné vers Habib Beye, qui avait réussi la prouesse de faire monter le Red Star en Ligue 2 et qui avait vu son nom associé à plusieurs clubs de Ligue 1. Prêt à relever ce défi, l'ancien défenseur des Lions de la Teranga avait accueilli favorablement l'intérêt des Nantais. Selon Footmercato, après un entretien avec Waldemar et Franck Kita, Habib Beye a été le premier entraîneur à être reçu. Son professionnalisme et sa vision ont convaincu les dirigeants, qui lui ont demandé de constituer son staff. Les discussions semblaient aller dans le bon sens, et un accord sur les conditions de son arrivée a rapidement été trouvé. Le contrat était prêt, validé et envoyé, avec une date de signature prévue pour le vendredi matin, suivie de la présentation de Beye dans l'après-midi. L'objectif était également que le nouveau coach prenne en charge l'équipe dès le lendemain, lors d'un match de Coupe de France contre Drancy. Cependant, Beye, préférant ne pas se précipiter, a suggéré qu'un intérimaire dirige cette rencontre, soulignant qu'il n'aurait pas eu le temps de travailler avec les joueurs. Les Kita ont finalement accepté cette proposition. Pourtant, les discussions suivantes ont pris une tournure inattendue. Alors que tout semblait réglé, le dossier a échoué. L'une des raisons : lorsque Beye a évoqué son staff, les dirigeants ont exprimé le souhait d'y intégrer un collaborateur expérimenté. Le coach a fermement défendu son choix, insistant sur sa confiance en son équipe actuelle, et précisant qu'il ne souhaitait pas introduire une personne qu'il ne connaissait pas. Le principal point de friction a concerné le préparateur physique, un poste clé dans le projet. Habib Beye, qui avait été désigné pour une mission de six mois, dans un cadre budgétaire contraint en raison du licenciement d'Antoine Kombouaré, se retrouvait avec une marge de manœuvre limitée pour constituer son staff. Recruter des collaborateurs de confiance déjà sous contrat avec d'autres clubs s'est avéré impossible, tandis que convaincre d'autres candidats de rejoindre un projet aussi incertain s'est révélé être un défi majeur. Malgré ces obstacles, plusieurs professionnels étaient intéressés à l'idée de travailler aux côtés de Beye. Mais selon le média français, Grégory Dupont, qui avait initialement accepté de rejoindre Habib Beye, s'est rétracté pour des raisons personnelles, ce qui a déstabilisé les dirigeants du FC Nantes. D'autres candidats ont préféré rester dans leurs clubs, et les seules options disponibles étaient des préparateurs physiques sans contrat, que le club a rejetées. Face à cette situation, Habib Beye, bien que flexible, a commencé à douter lorsque les dirigeants ont retardé la signature après le retrait de Dupont. Cette attitude a refroidi Beye, qui, déçu, a décidé de se retirer, estimant qu'il ne pouvait pas s'engager sans une totale confiance. Le projet nantais semble ainsi abandonné pour lui.



