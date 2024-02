Football-Ligue 1 : à l’OM Gasset annonce le retour dans le groupe de Pape Guèye

Pape Gueye n’est plus banni ! Suspendu par la FIFA lors de la majorité de la première partie de saison, le milieu de terrain sénégalais était revenu aux affaires sous les couleurs de l’Olympique de Marseille lors des trois derniers matchs de 2023, contre Lyon, Lorient et Clermont.



Puis, le natif de Montreuil a rejoint les Lions du Sénégal en début d’année pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire. Pendant que, dans le même temps, l’international sénégalais (17 sélections) refusait de prolonger son contrat dans la Cité phocéenne au-delà de juin 2024.



De quoi mettre en colère la direction et notamment Pablo Longoria, prêt à tout pour trouver une porte de sortie à l’ancien Havrais durant le mercato hivernal. Manqué.



Gasset a parlé a la direction du cas Gueye



Finalement resté puis revenu de la CAN après l’élimination en huitièmes de finale, Pape Gueye s’apprête à réintégrer le groupe après avoir été écarté contre Lyon, Metz et Brest.



C’est son nouvel entraîneur, Jean-Louis Gasset, qui a annoncé la nouvelle ce samedi 24 février en conférence de presse. Le technicien de 70 ans a ainsi indiqué que le milieu de terrain était disponible pour la réception de Montpellier (20h45) ce dimanche en Ligue 1, après avoir “parlé avec la direction. C’est un joueur que j’apprécie beaucoup. Il sera dans le groupe demain”, a-t-il ajouté. Des paroles apaisantes, pour mettre fin au conflit ?

