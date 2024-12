Football-Série A/J14 : le match Fiorentina/Inter, interrompu après le malaise bouleversant d’Edoardo Bove Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Décembre 2024 à 20:47 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Un incident dramatique survenu lors d'un match de Serie A entre la Fiorentina (4e) et l'Inter Milan (3e), qui se jouait ce dimanche. L'événement a pris une tournure tragique après un quart d'heure de jeu, lorsque le milieu de terrain de la Fiorentina, Edoardo Bove, s'est effondré soudainement sur le terrain sans raison apparente. Cet incident a bouleversé les joueurs et les spectateurs, créant une atmosphère de grande inquiétude. Les secours sont rapidement intervenus sur la pelouse du stade Artemio Franchi. Les joueurs des deux équipes ont entouré Bove dans un geste de solidarité. Certains joueurs étaient visiblement en état de choc et en larmes, tandis que d'autres ont essayé de prendre des mesures de premiers secours, comme ouvrir la bouche de Bove pour éviter qu'il ne s'étouffe. L'international italien U21 a ensuite été transporté d'urgence à l'hôpital de Florence en ambulance, ce qui a entraîné la suspension temporaire du match. En raison de la gravité de la situation, la rencontre n'a pas repris. https://x.com/lequipe/status/1863273185715618244?t=mhpdsMP1fiDVPwtUmGCFDA&s=19



Source : https://x.com/lequipe/status/1863273185715618244?t=mhpdsMP1fiDVPwtUmGCFDA&s=19Source : https://www.xalimasn.com/football-serie-a-j14-le-m...

