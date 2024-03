Football-Valeur marchande des lions : Pape Matar Sarr, le mieux valorisé devant Jackson et Mané La valeur marchande des Lions a connu un changement avec la nouvelle mise à jour effectué par le site allemand d’informations sportives,Transfermarkt. Pape Matar Sarr, qui a connu la plus forte hausse depuis juillet 2023, est devenu le joueur sénégalais le mieux valorisé, avec 40 millions d’euros. Boulaye Dia par contre à perdu presque la moitié de sa valeur, en passant de 25 à 13 millions d’euros.

Transfermarkt a actualisé les valeurs marchandes des joueurs pour ce mois de mars. Le site allemand d’informations sportives a indiqué sur sa plateforme avoir ‘’mis à jour les valeurs marchandes de milliers de footballeurs dans près d'une centaine de championnats, durant la trêve internationale’’.



Un coup d’œil dans cette nouvelle grille d’estimation nous permet de voir que Pape Matar Sarr est devenu le joueur sénégalais ayant la plus grosse valeur marchande sur le marché des transferts.



Depuis ce 14 mars, son prix de vente est passé de 15 millions d’euros (le 1er juillet 2023) à 40 millions d’euros (environ 26 milliards de francs CFA), avec une marge de 25 millions d’euros. C’est la plus forte hausse en valeur marchande d’un joueur sénégalais ces neuf derniers mois, soit 166,7 %.



Ce renchérissement de l’ancien pensionnaire de Génération Foot s’inscrit dans la logique de son explosion cette saison à Tottenham. Auteur de trois buts en vingt-quatre apparitions en championnat, l’ancien Messin est devenu un élément clé dans l’entrejeu des Spurs. Cette grande marge de progression lui a valu en février dernier une prolongation de son contrat jusqu’en juin 2030 pour une revalorisation salariale substantielle.



En effet, le champion d’Afrique a vu ses émoluments passés de 608 624 à 4,2 millions d’euros (2,7 milliards de francs CFA) par an.

Pape Matar occupe la tête du podium des joueurs sénégalais les plus valorisés devant Nicolas Jackson et Sadio Mané.



L’attaquant de Chelsea est estimé par Transfermarkt à 35 millions d’euros (22,8 milliards de francs CFA), contre 30 millions d’euros en juillet 2023, soit une hausse de 5 millions d’euros.



L’attaquant d’Al-Nassr ferme le podium avec une valeur marchande de 20 millions d’euros (13 milliards de francs CFA).



Néanmoins, Sadio Mané garde la tête des joueurs sénégalais les mieux payés avec un salaire annuel de plus 26,2 milliards par an. Habib Diarra et Moussa Niakhaté complètent le top 5 des Lions les plus valorisés avec respectivement 18 millions d’euros et 16 millions d’euros.



Beaucoup de jeunes internationaux sénégalais ont sensiblement enregistré une hausse de leur valeur marchande. Ainsi, Lamine Camara a la troisième marge de progression en passant de 200.000 euros à 8 millions d’euros, soit une hausse de 7,8 millions d’euros. Il en est de même pour Arouna Sanganté et Mikayil Ngor Faye.



Le défenseur du Havre AC vaut désormais 10 millions d’euros contre 5 millions en juillet dernier, soit une augmentation de 5 millions d’euros. Alors que la pépite du Barça, qui a réussi son baptême du feu avec les Lions, a une valeur marchande qui est passée de 1,5 million à 5 millions d’euros, correspondant à une marge de 3,5 millions d’euros.



Boulaye Dia grand perdant, les ‘’Saoudiens’’ piquent du nez



Comme on pouvait s’y attendre, Boulaye Dia a payé de sa brouille avec la Salernitana. Écartée du groupe de performance du club italien et contraint à payer une sanction financière de 20 millions d’euros, la valeur de l’attaquant des Lions a drastiquement chuté. Estimé à 25 millions d’euros au 1er juillet 2023, il ne devrait pouvoir rapporter au club de la Salerne, selon Transfermarket, que 13 millions d’euros. Avec une perte de 12 millions d’euros, c’est presque la moitié de son prix il y neuf mois. Mais les choses pourraient s’améliorer pour lui d’ici l’été prochain. L’ancien joueur de Villarreal a rejoué avec le Sénégal lors de la trêve de mars et a réalisé une prestation assez remarquable pour un attaquant en difficulté dans son club. En plus, des discussions sont annoncées pour sa réintégration dans l’effectif.

Extraits de EnQuete



