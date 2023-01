Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Football : « éclipsé » à l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng a la côte en Angleterre Rédigé par leral.net le Samedi 21 Janvier 2023 à 11:02 | | 0 commentaire(s)| Bamba Dieng pourrait finalement quitter l’Olympique de Marseille pour la Premier League anglaise. L’attaquant sénégalais serait dans le viseur de Brighton et de Brentford.

Certains Lions sont cités parmi les acteurs de ce mercato d’hiver. C’est le cas de Bamba Dieng, qui a commencé à gagner la confiance du coach de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor. De 5e attaquant dans la hiérarchie établie par le technicien croate, l’ancien pensionnaire de Diambars est devenu la doublure d’Alexis Sanchez.



Poussé vers la sortie durant l’été dernier, l’OM a changé ses plans pour le champion d’Afrique. Les dirigeants du club phocéen veulent garder l’international sénégalais. Pour cela, ils espèrent prolonger son contrat qui court jusqu’en juin 2024. Mais les projets de Pablo Longoria et ses collaborateurs pourraient être chamboulés par la Premier League.



Auteur de deux buts en 11 apparitions (toutes compétitions confondues), le joueur de 22 ans aurait tapé dans l’œil de certaines écuries du championnat anglais. Selon les informations du “Daily Express”, il s’agit de Brighton et de Brentford, qui seraient les plus intéressés à s’attacher les services de Dieng.



Même si aucune offre n’est encore formulée, le départ du Sénégalais pourrait être acté dès cet hiver. En effet, le joueur a indiqué sa préférence pour la Premier League, en cas de départ de l’OM. Et l’entourage du joueur veut des garanties avant d’envisager une prolongation.



“La rémunération, ce sont des questions secondaires pour le joueur et son entourage. Ses proches veulent surtout savoir la place de Dieng dans le projet marseillais. Elle n’est pas très claire, sportivement”, avait écrit le quotidien français “L’Équipe” spécialisé en sport. De plus, en cas d’offre assez intéressante, les dirigeants marseillais ne diraient pas non à un transfert de Bamba Dieng, dont la valeur marchande est estimée à 8 millions d’euros.



“Nous sommes généralement dans une position économique confortable. Elle le serait encore plus si la vente de Bamba Dieng s’était réalisée. Surtout parce qu’il s’agissait d’une plus-value nette sur notre bilan avec un joueur acheté plus ou moins 300 000 €”, avait déclaré Longoria, en septembre dernier.

EnQuête





