Force Covid 19: Le Comité de suivi opère en visite de terrain à Rufisque, Guédiawaye, Pikine et Dakar

Mardi 23 Juin 2020

Des équipes du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force Covid 19 vont effectuer une visite de terrain dans les départements de Rufisque, Guédiawaye, Pikine et Dakar le 24 juin 2020.



D'après le communiqué, cette mission vise 4 objectifs, dont une séance de travail avec les autorités administratives et territoriale, des échanges avec le comité de ciblage et de distribution de kits alimentaires, l’impact et la perception des populations sur l’appui de l’Etat et l’évaluation des fonds attribués aux secteurs impactés par la pandémie.





