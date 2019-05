Forcing du Dg de la Douane Oumar Diallo

Direct Info clash le Dg des Douanes

Profitant de l’installation et de la prise en main progressives du nouveau Ministre des Finances et du Budget des différentes directions qui sont sous son autorité, le Dg fait passer des notes très controversées aussi bien en interne qu’en externe. Ce qui risque de plomber ce secteur.



En effet, la note de service N1660/DGD/DRCI du 30 avril 2019 portant levée de la domiciliation de certains produits, est une décision prise sans concertation aucune avec ses collaborateurs, notamment ceux chargés de sa mise en œuvre et de son application notamment le Directeur des Opérations Commerciales et de la Surveillance et les Directeurs régionaux.



Même son collaborateur le plus proche c’est-à-dire son numéro deux, n’y a pas été associé. Il nous revient que les autorités douanières ont été toutes mises devant le fait accompli pour l’essentiel. Celles que nous avons jointes manifestent leurs inquiétudes devant les tissus de déperdition des recettes et de regain de la fraude. Elles tirent la sonnette d’alarme et s’interrogent sur les motivations réelles du GDG.



Habituellement, les douaniers interrogés nous disent que pour des mesures aussi importantes, on mettait en place un groupe de travail chargé des réfléchir sur l’opportunité et les conséquences aussi bien positives que négatives avant toute décision, discutée en réunion de coordination avec la présence de tous les Directeurs et conseillers techniques. Mais cette fois, rien de tout cela n’a été fait et le malaise est réel et palpable à la Direction général des Douanes.



Surprise du patronat

Le patronat sénégalais de sa part aussi se dit surpris, car il est de coutume que les différents DGD successifs, les associent ou du moins recueillent leur avis dans des cas de décisions aussi importantes pour le tissu industriel sénégalais, déjà lourdement menacé par la fraude. Le patronat regrette justement que le partenariat mis en place par l’ancien DGD Mouhamadou Makhtar Cissé soit foulé au pied pas ses successeurs surtout par l’actuel qui ne les associe en tien, il interpelle à ce propos le nouveau Ministre des Finances et le président de la République.



Mort programmée du port Autonome de Dakar

Qu’en est-il du port de Dakar qui risque d’être lourdement impacté par cette décision d’ouvrir totalement le dédouanement aux bureaux et postes frontières ? C’est sa mort qui est programmée. Il sera lourdement concurrencé par ceux de Banjul et de Nouakchott déjà moins chers en termes de débarquement et moins congestionnés.



Vigilance de Abdoulaye Daouda Diallo souhaitée



Les autorités sont d’ores et déjà interpellés surtout le ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo. Il est important qu’il soit davantage vigilant avant qu’on ne lui glisse des signatures prenant profit de sa récente installation et de sa méconnaissance de la matière douanière.



Par ailleurs, ledit ministre ne doit pas cautionner des réformes de nature fonctionnelle, organisationnelle aussi importantes d’un Directeur qui est à quelques mois de la retraite. Il en est de même des mouvements sur le personnel, ils doivent être surveillés de très près par Abdoulaye Daouda Diallo, car ils peuvent cacher des règlements de comptes ou même être un moyen pour mettre sur orbite des hommes réputés être proches du DG. Enfin, il nous revient des échos que le DGD a sollicité et obtenu une prolongation de deux ans de la date de départ de sa retraite. Est ce vrai ? Direct Info essaiera d’en savoir un peu plus.















(Avec Direct Info)

