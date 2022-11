Forfait de Sadio Mané/ Macky Sall réconforte Sadio et encourage l'équipe nationale Sadio Mané, natif de Bambali définitivement forfait pour la Coupe du Monde 2O22 au Qatar. Ainsi, le président de la République du Sénégal a lancé un mot de réconfort pour Sadio Mané et encourage toute l’équipe du Sénégal. « Je souhaite prompt rétablissement à Sadio Mané après son forfait définitif pour le mondial #Qatar2022 . Bon courage Ñañthio. La santé avant tout. Tu reviendras encore plus fort ! ». A retenir, Aliou Cissé devrait appeler un nouveau renfort pour remplacer Sadio Mané.

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Novembre 2022 à 22:29 | | 0 commentaire(s)|



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook