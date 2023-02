Formation des acteurs territoriaux: "Pour réussir l’acte 3, il fallait cette formation" (Mamadou Talla)

Jeudi 2 Février 2023

Le ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, Mamadou Talla? a présidé ce matin, un atelier de partage sur l’harmonisation des interventions en matière de formation. L’objectif de cette rencontre, est de promouvoir le dialogue et la collaboration concertée entre les différents acteurs. “Cet atelier est très important, car il y a trop de demandes de formation, c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de mettre en place un plan, pour faire toutes les formations nécessaires dans le ministère. On essaie de formaliser, pour que cette formation devienne efficace. Vous savez, pour réussir l’acte 3, il fallait cette formation", a déclaré M. Talla.