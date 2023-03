Formées aux techniques frigoristes: 24 femmes ont reçu ce vendredi, leurs parchemins

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mars 2023 à 20:27 | | 0 commentaire(s)|

24 femmes formées sur les techniciennes frigoristes ont reçu ce vendredi, leurs parchemins. Cette formation organisée par le RENAFF (Réseau National des Femmes Frigoristes), en partenariat avec l’Agence National de la Maison de l’Outil (ANAMO) vise le renforcement des capacités techniques, ainsi qu’en entreprenariat et leadership des femmes frigoristes affiliées au RENAFF. Cette activité, dit-on, s’inscrit dans la mise en œuvre du projet ROCA qui a pour objectif de réduire l'impact climatique du secteur du refroidissement et de la climatisation. D’après le Directeur général de l'Anamo, Maodo Malick Mbaye, elle permet de promouvoir les technologies de refroidissement à haut rendement énergétique, respectueuses du climat et de l’Ozone, en utilisant les réfrigérants naturels.