Fort Boyard: Mr Boo condamné pour trafic de produits interdits Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Septembre 2019 à 11:59 | | 0 commentaire(s)| L'interprète de Mr Boo a été condamné cette semaine à un an de prison avec sursis. Sa peine a été assortie d'une mise à l'épreuve pendant cinq ans.



Cyril André, Drômois de 34 ans connu sous le masque de Mr Boo, personnage du jeu Fort Boyard, a été condamné cette semaine à un an de prison avec sursis "pour commerce illicite de substances psychotropes, et exercice illégal de la profession de pharmacien", rapporte France Bleu. Sa peine a été assortie d'une mise à l'épreuve pendant cinq ans.



Bodybuilder professionnel, Cyril André voulait ressembler à ses idoles Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone. Pour ce faire, il a multiplié les séances de musculation et les protéines, complétées avec des produits interdits (stéroïdes anabolisants) commandés en Grèce et en Slovaquie. "C'est à la Mafia que vous passez commande", s'est indignée la présidente du tribunal correctionnel de Valence, citée par la radio.



Un commerce illégal florissant

Pendant plusieurs années, il a géré ce commerce florissant en parallèle de sa boutique de diététique sportive. Selon France Bleu, il a ainsi fourni "une trentaine de mordus de culturisme", s'est fait "un peu d'argent avec leurs commandes" et a proposé ses conseils en posologie.



Depuis, la justice l'a accusé d'exercice illégal de la profession de pharmacien. Et l'homme souffre de problèmes cardiaques à cause de ces produits. Le fisc s'est aussi intéressé de près à ses affaires et a vendu ses investissements immobiliers. Condamné à un an de prison avec sursis, Mr Boo sera-t-il dans la prochaine saison de Fort Boyart? La production n'a pas encore réagi.







Jérôme Lachasse



