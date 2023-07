Forum Invest Sénégal : la journaliste Diarra Ndiaye pose une question à Macky Sall et met...

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juillet 2023 à 13:27 | | 0 commentaire(s)|

L’ouverture du forum invest Sénégal a été actée ce jeudi 06 juillet au CICAD. Lors de sa prise de parole, la journaliste Diarra Ndiaye interroge l’avenir du Président Macky Sall et met mal à l’aise le public. Ce jeudi au « Forum Invest Senegal», la salle de conférence Abdou Diouf a vibré d’émotion à cause du Président Macky Sall qui devient la star de tous les débats panafricains et sur le plan international grâce à sa décision historique de renoncer au 3e mandat. Tout allait si bien, l’ambiance était aux affaires, les sourires et regards d’affection tous convergents vers un seul homme, le président Macky Sall. Soudain, la journaliste Diarra Ndiaye, bascule la tendance et met mal à l’aise tout le public avec une question inopportune, informe LeTémoin.



Face aux investisseurs, dans un contexte économique où les enjeux communicationnels étaient de promouvoir l’attractivité de la destination Sénégal pour rassurer et encore plus attirer les investisseurs, la journaliste de radio France internationale a préféré questionner le Président Sall sur son avenir. Cette prématurée et gênante question hors contexte a complètement changé l’ambiance de la salle. A sa prise de parole, le Président Macky Sall a préféré ne pas répondre à la question. «Je ne sais pas ce que je ferais après… L’avenir à Dieu. J’ai gardé ce que mon successeur a fait de positif, la Case des tout-petits par exemple. Je lui ai donné le nom du plus grand stade, j’ai donné celui de ce centre de conférences, le Cicad à Abdou Diouf ».



Le Chef de l’Etat d’ajouter : « Je crois que la suite sera de la même temporalité. Je ne quitterai pas le Sénégal et l’Afrique après mon départ du pouvoir. Si mon successeur a besoin de mes conseils, je les lui donnerai ». C’est tout ce qu’il a rétorqué en toute sérénité avant de faire basculer la seconde question à ses collaborateurs. Prenant parole suite à la question gênante de Diarra Ndiaye, Baïdy Agne s'oppose à la question de la journaliste et affirme qu’il n’a pas aimé cette question inopportune posée par la journaliste de radio France internationale, Diarra Ndiaye.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook