Forum Invest in Sénégal : Un volume de financement de 2000 milliards attendus

A ce jour souligne Abdoulaye Baldé , le directeur général de l’Apix qui s’exprimait hier lors d’une conférence de presse pour faire le point sur l’organisation du Forum Invest In Sénégal, 1700 confirmations ont été déjà enregistrés et 52% de ces confirmations ont un niveau de CEO. C’est dire qu’on aura une participation de qualité, ajoute - il.



Poursuivant, il indique cette rencontre va enregistrer la présence de 40 à 70 pays et la Côte d’Ivoire est l’invitée d’honneur. D’ailleurs, le pays de la Lagune Ebrie va venir avec une très forte délégation conduite par son excellence Alassane Dramane Ouattara.

Abdoulaye Baldé est également revenu sur les tensions observées depuis quelque temps au niveau de la capitale sénégalaise et c’est pour montrer qu’en dépit des manifestations, « l’image du Sénégal est restée intacte. Et les perspectives économiques sont excellentes ».



Enfin le directeur général de l’Apix a conclu en indiquant qu’‘’un dispositif particulier d’accueil sera déployé », ajoutant que la sécurité ne sera pas en reste avec la mobilisation de la police, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers. Un dispositif de prise en charge sanitaire sera également mis en place.

Adou FAYE







Source : https://www.lejecos.com/Forum-Invest-in-Senegal-Un...