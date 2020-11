Forum de paris sur la paix:Macky Sall parmi les invités de Macron

Sur invitation du Président Emmanuel Macron, le Président « Macky Sall quitte Dakar le 11 novembre 2020, pour prendre part, le 12 novembre, à la réunion de haut niveau du Forum de Paris sur la paix », a t’on appris à travers un communiqué publié par la présidence. Le forum de Paris sur la paix […]

Sur invitation du Président Emmanuel Macron, le Président « Macky Sall quitte Dakar le 11 novembre 2020, pour prendre part, le 12 novembre, à la réunion de haut niveau du Forum de Paris sur la paix », a t’on appris à travers un communiqué publié par la présidence.

Le forum de Paris sur la paix initié en 2018,est un cadre de dialogue sur des questions d’intérêt majeur touchant à la gouvernance mondiale et aux multilatéralismes.

Et cette 3e édition du forum portera sur des sujets divers liés à la santé,l’environnement,l’inclusion,le commerce,le numérique et l’éducation

« Outre le Président Sall, les personnalités suivantes sont les autres invitées de la Rencontre de haut niveau : SEM Angela Merkel, Chancelière de la République Fédérale d’Allemagne, SEM Cyril Ramaphosa, Président de la République d’Afrique du Sud, Président en exercice de l’Union Africaine, M. Antonio Guterres, Secrétaire général l’Organisation des Nations Unies, Mme Ursula von der Leyen Présidente de la Commission de l’Union Européenne, M. Charles Michel, Président du Conseil Européen et Mme Kristalina Georgieva, Directrice générale du Fonds Monétaire International », renseigne la même source qui précise que le retour à Dakar de Macky Sall est prévu le 13 novembre 2020

Source : https://letemoin.sn/forum-de-paris-sur-la-paixmack...