France: le message de Khalifa Sall aux sénégalais de l'hexagone khalifa Sall continue de tisser sa toile. Après plusieurs visites de courtoisie et de remerciement à ses différents souteneurs, à des chefs religiieux et leaders politiques, depuis sa sortie de prison, l'ancien maire de Dakar est allé à la rencontre des sénégalais de l'extérieur. Regardez le message qu'il a délivré aux sénégalais de France.

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Novembre 2019 à 10:56 | | 0 commentaire(s)|



