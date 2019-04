Fraude de données et atteinte à la dignité: Adama Niang alias ada Tiokolé arrêté par la Dic

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Avril 2019 à 07:56 | | 0 commentaire(s)|

L'auteur compositeur "ada Tiokolé", de son vrai nom Adama Niang. Selon Libération, il a été discrètement arrêté par la Division de lutte contre la cybercriminalité pour collecte frauduleuse de données et atteinte à la dignité d'une personne ne jouissant pas de toute ses facultés. "ada Tiokolé" faisait des vidéos avec un déficient mental d'une cinquantaine d'années afin de faire...rires ceux qui suivaient sa chaîne YouTube. Dès qu'elle a été mise au courant,la famille de la victime a porté plainte.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos