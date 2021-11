Fraude et évasion fiscale: Le Sénégal a perdu 150 milliards F CFA en 2020

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Novembre 2021 à 05:40 | | 0 commentaire(s)|

Les pertes fiscales dues à la fraude et à l'évasion fiscale ont porté un préjudice énorme au Sénégal qui s'élève à 150 milliards de francs CFA.



A en croire le journal Les Echos, "notre pays est toujours dans la zone rouge du fait de ces pertes engendrées par la fraude et l'évasion fiscale".



Pour ne rien arranger, le Sénégal se classe 18ème sur les 54 pays du continent africain.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook